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Bilecikspor zorlu maç öncesi kahvaltıda buluştu

Bileciksporlu futbolcular zorlu Vezirhanspor müsabakası öncesi kahvaltıda bir araya geldi.

30.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:04Bilecikspor zorlu maç öncesi kahvaltıda buluştu
Bileciksporlu futbolcular zorlu Vezirhanspor müsabakası öncesi kahvaltıda bir araya geldi.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor ligde 11'inci haftada deplasmanda karşılaşacağı Vezirhanspor maçı öncesi Bilecik'te faaliyet gösteren Yemen Kahvesi adlı kafeterya sahipleri tarafından futbolculara kahvaltı verildi. Kafede düzenlenen Bilecikspor Kulübü yöneticileri Cihan Uysal, Fatih Adıgüzel, işletme sahipleri Haşim Balcı, Hasan Deniz, Bileciksporlu futbolcular ile teknik heyet katıldı. İşletme ortağı Haşim Balcı, kenttin vazgeçilmez değeri olan Bileciksporlu futbolcuları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıllardır Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele Bilecikspor'u bir üst liglere taşımak için Bilecik'teki tüm esnafların ellerini taşın altına koyması lazım. Bu takımın layık olduğu yer bu lig değil. Eski günlerdeki sırasıyla BAL ardından 3. ligde takımı görmek isteriz. Bizlerde bugün Bileciksporlu futbolcuları mekanımızda ağırladık, kahvaltı verdi. Vezirhanspor karşısında Bilecikspor'a başarılar dileriz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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