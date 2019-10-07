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Bilecikspor zorlu Pazaryeri deplasmanında kazanması bildi

Bilecik 1. Amatör Lig 3'üncü hafta karşılaşmasında Bilecikspor, Pazaryerispor'u 1-0 yendi.

07.10.2019 14:06Bilecikspor zorlu Pazaryeri deplasmanında kazanması bildi
Bilecik 1. Amatör Lig 3'üncü hafta karşılaşmasında Bilecikspor, Pazaryerispor'u 1-0 yendi.

Bilecik'te statların onarım ve müsabakalara uygun olmadığı için iç maçları çalışmalar bitene kadar deplasmanda oynayacak olan Bilecikspor, Pazaryeri İlçe Stadı'ndaki müsabakayı maçın 51'inci dakikasında Ahmet Tayfun Yalçın'ın ayağından bulduğu golle 1-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası ligde 3'te 3 yapan Bilecikspor puanını 9'a çıkarırken haftaya Bozüyük deplasmanında Yeşilyurtspor ile karşılaşacak.

Öte yandan Pazaryeri müsabakayı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve her iki takım taraftarı izledi. Müsabaka sonra Bilecik'te hizmet veren bir restoran Bileciksporlu futbolculara yemek ikram etti. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

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