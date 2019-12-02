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Bileciksporlu futbolcular engellilerle goalball maçı yaptı

Bilecikspor'un oyuncuları, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğinin (BİEYDER) sporcuları ile goalball maçı yaptı.

02.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:31Bileciksporlu futbolcular engellilerle goalball maçı yaptı

'un oyuncuları, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneğinin (BİEYDER) sporcuları ile goalball maçı yaptı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ve Bilecikspor Kulübünce BŞEÜ Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Bilecikspor oyuncuları ile BİEYDER'in engelli oyuncuları engelli bireylere uygun olan ve sessiz oynanan goalball maçında karşılaştı.

Programda konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, engelli bireylerin her daim yaşamın içinde olması gerektiğini söyledi.

Maçı organize edenlere teşekkür eden Şentürk, "Tüm kamu kurum ve kuruluşları özel gençlerimiz için etkili çalışmalar yapıyor. Özel muamele hak eden bu gençlerimizin, gündelik hayatlarını daha güzel yaşamaları için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bizim ve aileleri için özel olan çocuklarımız, aileleri ile baş başa bırakılamaz. Bu gençlerimiz ilimizin her yerinde görünür olmalılar." dedi.

BİEYDER Derneği Başkanı Aslıhan Volkan da organizasyon için herkese teşekkür etti.

Her gün engelsiz yaşam için çalışma yaptıklarını aktaran Volkan, "Bu spor, görme engelli bireylerin rahatça oynayabileceği neredeyse tek spor. Biz dernek olarak her branşta spor tesislerine kavuşacağımız, erişilebilirlik konusunda sorun yaşayamayacağımız günlerin hayalini kuracağız. Bunun için de çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı ise herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkati çekerek, "Tüm üniversite öğrencilerinin, özellikle inşaat ve mimarlık fakültesi öğrencilerinin bir kere de olsa goalball oynamasını istiyorum. Bu sayede geleceğin mimarları, inşa edecekleri yol, kaldırım ve binalarda engelli bireyleri göz önünde bulundururlar." ifadelerini kullandı.


Dünya Engelliler Günü, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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