Bilecikte Sanayi Toplantısı Yapıldı

16 Kasım 2018 Cuma 14:11



16 Kasım 2018 Cuma 14:11

Bilecik'te, "Milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesi yolunda sanayimizin geleceği" toplantısı yapıldı.Vali Tahir Büyükakın, Pelitözü Gölpark'ta, iş adamları ve kamu kurumlarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kalkınma ajansları tarafından ülke genelinde bu çalışmanın yapıldığını anımsattı.Bu çalışmanın sözde değil özde bir çalışma olması gerektiğini, önemle ve titizlikle değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Büyükakın, şöyle konuştu:"Bilecik'e ilk geldiğim dönemde bütün sanayicilerden benzer bir çalışma istedim. Bu çalışmada genel itibariyle basmakalıp cümleler, içine ne koysanız dolacak ama boş olan sonuçlar çıktı. Bu böyle olmamalı. Hükümetten beklenti olduğu kadar işletmelerimiz de kendilerini geliştirmeli ve değiştirmeliler. Sadece idarecilerin değil sanayicilerin de değişmesi gerekir. Bu nedenle oturup birlikte çalışmalıyız.Ar-ge çalışmalarına ve inovasyona önem vermeliyiz. Bunu hep birlikte başarmalıyız. Markalaşma, ürün gelişimi gibi konulara öncelik vermeli, sanayi ile üniversiteyi birleştirmeliyiz. Aile şirketi mantığını profesyonel yönetim biçimlerine, profesyonel şirketlere dönüştürmeliyiz. Bunu bu ildeki tek bir işletme yapamaz. Bunu birleşirsek yaparız, sanayi ile üniversite bir araya gelirse başarırız."Toplantı, "Finansmana erişim, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, ulusal ve uluslar arası pazara ulaşım ve tutunma, kalite ve markalaşma, rekabetçilik ile yenilikçilik ve yaratıcılık" gibi gündem maddelerinin değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin sunulması ve değerlendirilmesi ile sona erdi.