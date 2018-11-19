Bileği "Engel" Tanımıyor

KADİR YILDIZ - Türkiye
'nin ev sahipliğinde geçen ay Antalya
'da düzenlenen 21. Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda bir gümüş, bir de bronz madalya kazanan, geçen yıl ise Avrupa
şampiyonluğuna ulaşan 19 yaşındaki milli sporcu Şehmus Ertem, kürsünün zirvesinde olmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Kağıtsporun milli sporcusu Şehmus Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçükken yürümekte güçlük çektiğini ve 1999 yılında tedavi için gittiği Ankara
Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kendisine kemik eksikliği tanısı konulduğunu söyledi. Bundan sonra 4 ameliyat geçirdiğini anlatan Şehmus, yürüyüşünde az da olsa iyileşme olduğunu kaydetti.
Bilek güreşine, lise birinci sınıftayken beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığını dile getiren milli sporcu, "Öğretmenim, Kocaeli'de 2013 yılında düzenlenen okullararası turnuvaya beni götürdü. İlk kez orada başladım. Burada gösterdiğim performans, Kağıtspor'dan Kenan Eroğlu hocamın dikkatini çekti. Kendisi benimle görüştü ve böylece bilek güreşi serüvenim başladı." diye konuştu.
"Tek eksik madalyayı elde etmek istiyorum"
İlk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olduğunu anlatan Şehmus Ertem, sonraki Türkiye Şampiyonası'nda ise birinci sırayı alarak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandığını aktardı.
Geçen yıl Polonya
'da Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Şehmus, şunları söyledi:
"Bu yıl Antalya'daki Dünya Şampiyonası için de yoğun bir çalışma programı geçirdim. Günde en az 2 saat antrenman yapıyordum. Haftanın 3 günü ağırlık antrenmanı, bir günü de bilek güreşi müsabakası yapıyordum. Antalya'da zorlu rakipler vardı. Elimden gelen en iyi performansı sergilemeye çalıştım. Sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya üçüncüsü oldum. Bundan sonraki hedefim, kariyerimdeki tek eksik olan dünya şampiyonluğunu elde etmek."
Eroğlu: "Başarılarının devam edeceğine inanıyorum"
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Bilek Güreşi Antrenörü Kenan Eroğlu, Şehmus Ertem'i okullararası turnuvadaki performansı sonucu kulüp bünyesine kattıklarını ve elde ettiği derecelerin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.
Katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanan Şehmus'un, yetenekli ve güçlü bir yapısı olduğunu anlatan Eroğlu, "Şehmus, milli takımın başarılı bir sporcusu. Yaşı da genç olduğu için hem milli takıma hem de kulübüne daha birçok başarı sağlayabilecek kapasitede. Kendisini en iyi şekilde milli takıma gönderiyoruz. Başarılarının katlanarak devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:44