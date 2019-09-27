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Bileğini keserek kendine zarar verdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydanın ortasında kendisine zarar veren kadın hastaneye kaldırıldı.

27.09.2019 17:01Bileğini keserek kendine zarar verdi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydanın ortasında kendisine zarar veren kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Bozüyük Cumhuriyet Meydanında meydana geldi. S.G. (38), bir anda meydanın orta yerinde bileklerini keserek kendisine zarar vermeye başladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kendisine zarar veren kadını sakinleştirerek müdahalede bulundu. Kanaması durdurulan S.G.'nin çok kan kaybettiği belirlenirken 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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