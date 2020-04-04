Bilek Güreşçiler, evlerinin çatılarında çalışıyorlar
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını sonrasında Ispartalı Bilek Güreşçiler, tempoyu düşürmedi.
04.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:09
Türkiye ve Dünya dereceleri bulunan Mehmet Dönmez ile yarışmalara hazırlanan Hasan Semih ve Arif Ev çalışmalarını sıkı şekilde sürdürüyor. Bilek Güreşçiler, diğer sporculara ve vatandaşlara 'Evde Kalın, sporla kalın' mesajı gönderiyorlar. Bu arada Isparta Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Mehmet Ay, Isparta ve ilçelerde bulunan sporcularının ev ortamında da yarışmalara hazırlandığını belirterek, tempoyu düşürmediklerini söyledi. - ISPARTA
Kaynak: İHA