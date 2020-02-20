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Bilek Güreşi Grup Müsabakalar Isparta'da

Türkiye Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Grup müsabakaları 7-8 Mart 2020 tarihlerinde Isparta'da gerçekleştirilecek.

20.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:05Bilek Güreşi Grup Müsabakalar Isparta'da
Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Grup müsabakaları 7-8 Mart 2020 tarihlerinde 'da gerçekleştirilecek. Işıkkent Spor Salonundaki müsabakalara 12 ilden çok sayıda sporcu katılacak. Grup müsabakaları teknik toplantısı 6 Mart 2020 günü Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenecek.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, il müdürlüğü olarak Mart ayı içerisinde de ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirterek, spor turizminin önemine dikkat çekti. Tüm sporseverleri müsabakaları izlemeye davet eden Gevrek, dev organizasyonları almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ISPARTA

Isparta, Türkiye, 8 Mart, Spor

Kaynak: İHA

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