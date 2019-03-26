Bilek Güreşi Şampiyonları Belli Oldu

Kaynak: İHA

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde bilek güreşi turnuvası şampiyonu belli oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen bilek güreşi turnuvasında kategorilerinde dereceye girenler belli oldu.İlçede alternatif sporların geliştirilmesi amacıyla Belediye Düğün Salonu'nda bir bilek güreşi turnuvası düzenledi. 55-65 kilo sağ kol, 65-75 kilo sağ kol, 75-85 kilo sağ kol ile 55-65 kilo sol kol, 65-75 kilo sol kol ve 75-85 kilo sol kol olmak üzere toplam 6 kategoride gerçekleşen turnuvaya Çaycuma'nın yanı sıra Gökçebey, Ereğli ve Zonguldak'tan da katılım oldu. Son derece heyecanlı geçen ve toplam 25 sporcunun katıldığı turnuvayı Çaycuma Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Pak, Engelliler Bilek Güreşi İl Temsilcisi milli sporcu Sezer Uslucuk ile Bilek Güreşi İl Temsilcisi Cemil Malkoç ve sporcu yakınları izledi. Gün boyu süren müsabakalarda kategorilerinde ilk 3'e girenlere Çaycuma Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Pak tarafından madalya verildi.Bilek güreşinde dereceye girenler şöyle,55-65 kilo sağ kolYasin Çelik, Emre Bahadır, Mustafa Furkan Sarıbaş65-75 kilo sağ kolKürşat Arslan, Muhammet Yusuf Çubukçu, Ertan Akçay75-85 kilo sağ kolTolgahan Acar, Fırathan Subaşı, Mertcan Uslu55-65 kilo sol kolEmre Bahadır, Ömer Düzlü, Yasin Çelik65-75 kilo sol kolKürşat Arslan, Muhammet Yusuf Çubukçu, Ertan Akçay75-85 kilo sol kolTolgahan Acar, Mertcan Kaptan, Mertcan Uslu - ZONGULDAK