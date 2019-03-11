Bilekleri Bükülmüyor

Kaynak: İHA

DÜZCE(İHA) –Düzceli bilek güreşi sporcuları Yunus Emre Köse ile Gülhan Bilgiç altın madalyanın sahibi oldu.Antalya'da yapılan Gençler-Büyükler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Avrupa Milli Takım seçmelerinde Düzceli sporcularından Genç erkekler 70 kilogramda Yunus Emre Köse, büyük bayanlar 65 kilogramda ise Gülhan Bilgiç sol kolda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca sağ kolda da üçüncü oldu. Altın madalya kazanan iki sporcu 14-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında Yunanistan'da yapılacak olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.Diğer sporculardan büyük bayanlar 80+ kilogramda Zeynep Cebeci üçüncü, genç bayanlar 70+ kilogramda Nazlıhan Bilgiç altıncı, genç erkekler 75 kilogramda Soner Altunışık beşinci, 80 kilogramda Haydar Çam altıncı, 21 yaş genç erkeklerde ise Nurullah Akkan altıncı olarak yarışmayı tamamladılar. - DÜZCE