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Bileklerini kesen şahsı polis kurtardı

Bileklerini kesen şahsı polis kurtardı Karabük'te, bileklerini kesen bir kişiyi polis ekipleri kurtardı.

06.04.2020 21:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:16

Bileklerini kesen şahsı polis kurtardı

KARABÜK - Karabük 'te, bileklerini kesen bir kişiyi polis ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'te bir yakınına intihar edeceğini söyleyen İ.A, 42 KG 374 plakalı otomobiliyle Karabük merkeze bağlı Bulak köyü mezarlığına gitti. Otomobilini burada park eden ve kesici aletle bileklerini kesen İ.A'yı polis ekipleri bularak, 112 Acil Servis ekipleri ve jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede İ.A'nın bileklerini kestiği belirlendi.

Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bileklerini kesen şahsı polis kurtardı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Polis, 3. Sayfa

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Bileklerini kesen şahsı polis kurtardı
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