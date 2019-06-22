22.06.2019 15:44
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Bileklerini keserek intihar etmek istedi

Bileklerini keserek intihar etmek istedi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 33 yaşındaki bir kişi evinde bileklerini keserek canına kıymak istedi.

Sakarya 'nın Hendek ilçesinde 33 yaşındaki bir kişi evinde bileklerini keserek canına kıymak istedi.

Edinilen bilgilere göre Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi'nde yaşayan Y.K. (33) evinde bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Bileklerini kestikten sonra dışarıya çıkan Y.K., eski Hendek Devlet Hastanesinin önündeki eczanelerin olduğu bölgeye kadar geldi. Çok kan kaybeden Y.K., bilincini yitirerek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumun fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Y.K'ya olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.K. burada yapılan müdahalelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Başpınar , Sakarya , 3. Sayfa

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