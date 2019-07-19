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"Bilet alacak param yok" dedi, üzerinden 26 bilet çıktı

Niğde'de otobüs firmalarının çevresinde dolanıp bilet alacak parasının olmadığını belirten kişinin üzerinde 26 geçerli bilet ve 193 lira bulundu.

19.07.2019 19:42
Niğde'de otobüs firmalarının çevresinde dolanıp bilet alacak parasının olmadığını belirten kişinin üzerinde 26 geçerli bilet ve 193 lira bulundu.
Dr. Sami Yağız Caddesindeki otobüs firmalarının bulunduğu yazıhanelerin çalışanları, kendilerine sürekli bilet bozduran R.S'den (19) şüphelenince durumu Niğde Belediyesi Zabıta Ekiplerine bildirdi.
Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, farklı firmalara ait geçerliliği süren 26 bilet ve 193 lira para çıktı.
R.S'nin, yolda kaldığını ve bilet alacak parasının olmadığını söyleyerek aldırdığı biletleri, otobüs firmalarının yazıhanelerinde iptal ettirerek ücretini aldığı belirlendi.
Kayseri'den geldiği belirlenen R.S'ye Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesildi. Bilet alacak param yok dedi, üzerinden 26 bilet çıktı
Kaynak: AA
Niğde Belediyesi, Zabıta, Niğde, Güncel

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