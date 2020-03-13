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Bilet bulamayan öğrenciler "otostop" yöntemine başvuruyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Kırıkkale'de eğitim gören üniversite öğrencileri, memleketlerine dönmek için bilet bulamayınca çareyi "otostop"ta buldu.

13.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:19
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Kırıkkale 'de eğitim gören üniversite öğrencileri, memleketlerine dönmek için bilet bulamayınca çareyi "otostop"ta buldu.
Bilet bulamadığını öne süren Kırıkkale Üniversitesinde okuyan bazı öğrenciler, Kırıkkale-Ankara kara yolunda araçları durdurarak Ankara'ya ulaşmaya çalıştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracının da bazı öğrencileri alarak yoluna devam ettiği görüldü.
Öğrencilerden Mert Üncü, gazetecilere, bilet bulamadığını için otostopa başvurduğunu belirterek, "Üniversiteler 3 hafta tatil edildiği için bir yoğunluk var. Herkes bilet almış. Geceden baktım, önümüzdeki 3 gün dolu. Başka çaremiz kalmadığı için otostopa başvuruyoruz." diye konuştu.
Cihat Canpolat da "Ankara'da ikamet ediyorum ve birkaç haftada bir Başkente gidiyorum. Bugün yoğunluktan dolayı bilet bulamadık. Bilet bulamayınca otostop çekiyoruz." dedi.
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Bilet bulamayan öğrenciler

Kaynak: AA

Etiketler : Kırıkkale, Güncel

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