Menü
Haberler ›› Güncel ››Bilet satışı yapan firmaların önünde metrelerce kuyruk oluştu - Güncel

Bilet satışı yapan firmaların önünde metrelerce kuyruk oluştu

KÜTAHYA (İHA) – Korona virüsü sebebiyle üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilmesi, Kütahya'da bilet satışı yapan firmaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

12.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:25
Bilet satışı yapan firmaların önünde metrelerce kuyruk oluştu

KÜTAHYA (İHA) – Korona virüsü sebebiyle üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilmesi, Kütahya 'da bilet satışı yapan firmaların önünde uzun kuyruklar oluştu.


Tatili memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce üniversite öğrencisi, bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Bazı öğrenciler, biletlerini alıp memleketlerinin yolunu tutarken, bazıları da bilet bulmak için ek seferleri bekledi. Biletlerini alan öğrenciler, ailelerine kavuşacak olmanın sevincini yaşarken, bazı öğrencilerde alternatif ulaşım için istasyonun yolunu tuttu.


Bu arada, otobüs firmaları da en çok yolcunun olunduğu illere anında seferler düzenlerken, talebin az olduğu iller için liste yaparak, yolcu sayısının artmasını beklediler. Kütahya il genelinde 48 bine yakın üniversite öğrencisi bulunuyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kütahya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Son dakika: Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi