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Biletler askıda

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun "Askıda Bilet" uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor.

03.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:11 Biletler askıda
Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun "Askıda Bilet" uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor. 15-25 yaş arası gençler ve 65 yaş üstü tiyatro tutkunlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamadan 2019 sezonunda 750 sanatsever faydalandı.

Sahneye koyduğu oyunlarla 'da tiyatroya yeni bir soluk getiren Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, tiyatronun herkes için ulaşılabilir olmasını hedefliyor. "Askıda Bilet" uygulamasını başlatan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, sanatseverlerin tiyatroyla iç içe olmasına imkan sağlıyor. Sınırlı sayıdaki bilet için 15-25 yaş arası gençlerin ve 65 yaş üstü tiyatro tutkunlarının faydalandığı "Askıda Bilet" uygulaması, Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun çarşamba 20.00 ve cumartesi 15.00 seanslarında geçerli oluyor. Tiyatro severler, Nazım Hikmet Kültürevi, Uğur Mumcu Sahnesi ve Konak Kültürevi'ndeki sanat gişelerinde, askıda biletten alabiliyor. İlginin her geçen gün arttığı "Askıda Bilet" uygulamasından, 2019 sezonunda 750 kişi yararlandı.

Maddi durumu el vermeyen öğrenciler başta olmak üzere her yaştan insanın tiyatroya ulaşmasına katkıda bulunmak isteyen herkes, sanat gişelerinden ya da bilet.nilufer.bel.tr/askidabilet adresinden diledikleri kadar bilet alarak askıya bırakabiliyor. - BURSA

nilüfer belediyesi, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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