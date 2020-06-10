Bilezik hırsızı tutuklandı

Çanakkale'de bir kuyumcudan çaldığı bilezikleri başka bir kuyumcuda bozdurmak isterken yakayı ele veren hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilezik hırsızı tutuklandı
10.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:54
Çanakkale'de bir kuyumcudan çaldığı bilezikleri başka bir kuyumcuda bozdurmak isterken yakayı ele veren hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde bir kuyumcudan çaldığı bilezikleri 6 Haziran Cumartesi günü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurmak isteyen Doğuş H., yakayı burada ele verdi. Çanakkale Kuyumcular Derneği'ne ait whatsapp grubuna altınlarının çalındığını bildiren kuyumcu Yusuf Çağlan'ın mesajına arkadaşları tepkisiz kalmadı. Ayvacık'taki kuyumcu durumu fark edince, Doğuş H. bilezikleri tezgahın üzerinde bırakıp kaçtı.

Durum yeniden polis ekiplerine bildirildi. 6 farklı hırsızlık olayına karışan Doğuş H., polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda Ezine'de yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Doğuş H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Ayvacık, Kepez, Doğuş, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz’de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Haber
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır’da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Caner Çalışır’ın vefatı Cemal Can’ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler››3. Sayfa››Bilezik hırsızı tutuklandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:08: AB'de Türkiye Dostluk Grubu kuruldu - Haberler 17:07: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Haberler 17:07: Başkan Türkyılmaz'dan çocuklara renkli sürpriz - Haberler 17:04: Ebeveynleri ile sokağa çıkabilecek olan gençler cadde ve parklara akın etti - Haberler 17:03: Kayıp Gülistan'ı arama çalışması sürüyor - Haberler 16:37: Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü - Haberler 16:34: 60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı - Haberler 15:59: Aynı günde hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar, görüntüsüyle alay etti 15:07: Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu 14:42: 300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin