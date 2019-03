Bilfen Gaziantep Kampüsü Tanıtıldı

Kaynak: DHA

GAZİANTEP'te, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlaması planlanan Bilfen Okulları'nın basın tanıtımı gerçekleştirildi. Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk , "Biz kurulduğumuz ilk günden beri ticareti eğitimin önüne geçirmedik" dedi.Önümüzdeki dönemde faaliyete girmesi planlanan Bilfen Gaziantep Kampüsü'nün inşaatı hızla tamamlanıyor. Yaklaşık 26 bin metrekare kapalı alanda 7 bin metrekare bahçesi ile 2 bin 160 öğrenciye hizmet vermesi planlanan kampüs ve Bilfen Okulları'nın eğitim sistemi düzenlenen toplantı ile basın mensuplarına tanıtıldı. Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Bifen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, yatırım ortakları Mehmet Öztürk , Ekrem Algan, okul koordinatörleri, okul müdürleri ve bölüm başkanları katıldı."EĞİTİM KALİTESİ BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK"Toplantıda konuşan Bifen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının en önemli yatırımının Gaziantep'e yapıldığını söyledi. Bilfen Okulları'nın Gaziantep'in eğitim kalitesini kısa süre içerisinde bir üst seviyeye çıkaracağını ifade eden Öztürk şunları dedi:"Şu anda Gaziantep bizim 8. ilimiz. İstanbul İzmir 'in dışında Antalya Kayseri ve İskenderun 'dayız. Önümüzdeki yıl 32 anaokulu, 19 ilkokul, 18 ortaokul ve 18 lisemizde hizmet vereceğiz Türkiye 'de. Geçen sene öğrenci sayımız 19 binlere yakındı ama bu sene kayıtlar yeni başladı biliyorsunuz, bizde bu sene kaç öğrenci sayımız olacağını bilmiyoruz fakat tahminimizce 20 bin-20 bin 500 bu aralıkta bir öğrenci sayısına sahip olacağız. Gaziantep ile beraber bu sene Ankara'da ki 2'nci ilköğretim kampüsümüzü açıyoruz. Yine Gaziantep'in dışında Antalya'da 2'inci anaokulu ve İzmir'de de 3'üncü anaokulumuz açılıyor. Bilfen aslında bir şirketler topluluğu. Amiral gemimiz eğitim. Biz kurulduğumuz ilk günden beri ticareti eğitimin önüne geçirmedik. Sizin gözünüzde biz özel okuluz ticaret yapıyoruz ama bizim farkımız samimiyetimle söylüyorum, Bilfen'de hiçbir zaman ticaret eğitimin önüne geçmedi. Biz önce yapmamız gerekeni, velimizin cebinden çıkan her kuruşu hak etmemizi düşündüğümüz için elimizden gelenin en iyisini yaptık.""31 YILLIK TECRÜBEMİZİ YENİ OKULLARA AKTARACAĞIZ"'Türkiye'de eğitimin üst çıtası yok' diyen Fatih Öztürk, "Sadece Türkiye'de değil, dünyada aslında üst çıtası yok. Çıtayı ne kadar yukarıya kaldırırsa biz veya rakip okullar veya devletimiz ne kadar yukarıya kaldırırsa bu tüm sektöre yansıyacaktır ve tüm çocuklara yansıyacaktır. Bundan 10-15 sene önceye gittiğimizde yabancı dil konuşuluyordu, şimdi günümüze geldiğimizde STEM'ler konuşuluyor, kodlamalar konuşuluyor. 15 sene sonrasına gittiğimizde de bu STEM'ler, kodlamalar sıradan konular olacak ve yepyeni konularla karşılaşacak çocuklarımız. Eğitimde kendi içinde gelişiyor. Bilfen gerçekten başarı odaklı bir okul. Eğitim kadrolarımızı oluştururken Bilfen misyonunu taşıyan, tecrübeli öğretmen ve idareciler ile yola çıktık. Gaziantep'e de bu eğitimcilerimizi getirerek 31 yıllık tecrübemizi rahatlıkla yeni okullara aktaracağız. İstanbul merkezde kurduğumuz eğitim sistemimizi yeni açılan her okula taşıdığımız gibi mevcut eğitim programlarımızı da tüm okullarımızda eş zamanlı olarak uyguluyoruz. Öğretmenlerimiz aileleri ile beraber gönüllü olarak Gaziantep'e yerleşen çalışma arkadaşlarımızdan oluşacak. Öğretmenlerimizi rahat ettirmek adına elimizden geleni yapıyoruz Onlar sadece öğrencilerinin başarılarına odaklanıyor"Öztürk'ün konuşmasının ardından, Bilfen Gaziantep Anaokulu Müdürü Erda Şit,Bilfen Gaziantep ilkokul ve ortaokul müdürü Esra Akgün, Bilfen Gaziantep Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Hilal Subaşı , İngilizce Bölüm Başkanları Dilly Dağıstan , Benan Alahdab, Mediha Narin ve Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç , Bilfen Okullarının eğitim sistemini anlattı.BİLFEN GAZİANTEP KAMPÜSÜ HAKKINDAŞehir gösteren İbrahimli Bölgesinde yapımı hızla devam eden Bilfen Gaziantep Kampüsü, 96 derslikte 2 bin 160 öğrenciye hizmet verecek. Kampüste farklı kademelerde yer alan Fen, Bilgisayar , Maker Space, Fizik, Kimya, Biyoloji, Genetik , STEM laboratuvarları yer alacak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve Fen Liselerinin yer alacağı kampüste ayrıca öğrencilerin kişisel becerilerinin gelişmesi ve yeteneklerini ortaya koyabileceği, inovasyon atölyesi, matematik odası, yabancı dil derslikleri, dil beceri odaları, spor salonları, yüzme havuzları, buz pateni ve Körling sahası, görsel sanatlar odaları, seramik atölyeleri, müzik odaları, cooking odaları, kütüphane, revir ve yemekhaneler de yer alacak. - Gaziantep