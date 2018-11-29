Bilge Kral" Tekirdağ'da Anıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:04



29 Kasım 2018 Perşembe 16:04

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç, Tekirdağ'da düzenlenen programla anıldı.Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda NKÜ Uluslararası Öğrenciler Topluluğu tarafından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.NKÜ Uluslararası Öğrenciler Topluluğu Koordinatörü öğretim görevlisi Vezir Harman, programda yaptığı konuşmada, Aliya İzzetbegoviç'in yaşantısı ve bilgisiyle yakın tarihe ışık tuttuğunu belirtti.İzetbegoviç'in örnek bir devlet adamı olduğunu aktaran Harman, "Aliya İzzetbegovic, 'Bilge Kral' diye bildiğimiz ve yakın tarihte yaşantısıyla, mücadelesiyle Müslümanlara örnek, önder olmuş büyük bir insan, büyük bir şahsiyettir. Aliya İzzetbegovic 'Yeryüzünün öğretmeni olmak istiyorsanız, gökyüzünün öğrencisi olmanız gerekir' diyor. Bu biz Müslümanlar için elbette ki çok güzel bir ifade. Bize bu dünyada yaşamı da ölümü de anlamlı kılacak bir örnekliği kendi hayatlarında yaşamışlar. Aliya İzzetbegoviç'i 'Bilge Kral' yapan, çektiği sıkıntılara karşı dirayetidir" ifadelerini kullandı.Gazeteci İsmail Kılıçarslan da Aliya İzzetbegoviç'in çok mücadeleci bir insan olduğunu ve olumsuzluklar karşısında asla pes etmediğini aktardı."Bilge Kral"ın yeni bir ilim öğrenmek için sürekli çalıştığını ve asla fenden ve bilimden geri kalmadığını aktaran Kılıçarslan, şunları kaydetti:"Bilgiye de hiçbir baraj, hiçbir engel koymadan açıktı. Bugün biz öyle miyiz? Ötekilerimiz var bizim. O ise Konfiçyüs'ten Marks'a kadar her bilgiye ve dünyaya açıklık esası sebebiyle arkadaşları arasında öne çıkarak önderlik sıfatını elde etti. 2'inci Dünya Savaşı'ndan sonra Sosyalist Yugoslavya Federal Devleti'nde Müslümanların baskılanan kimliğinin varlığını sürdürebilmesi için mücadeleye başladı ve Bosna Savaşı, daha doğrusu katliamı boyunca ve hayatının sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürdüğünü görüyoruz. 'Müslümanlar en çok kendi izzet ve şereflerine sahip çıkarsa var olabilir' düşüncesindeydi. Ama bu, dünyaya açık bir lider olmasına engel değildi."Program sonunda NKÜ Genel Sekreter Yardımcısı Sedat Sümbül, Kılıçarslan'a hediye takdim etti.