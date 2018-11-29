Bilge Projesi Tanıtıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 17:37



29 Kasım 2018 Perşembe 17:37

BURDUR İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Burdur İnovasyon ile Gelişen Eğitim Projesi'nin (BİLGE) tanıtım toplantısı yapıldı.BİLGE Projesi'nin Necip Fazıl Kısakürek Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen tanıtım programına Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, kaymakamlar, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.Vali Hasan Şıldak, proje üretmeye yönelik çalışmaların çok önem taşıdığını söyledi. Şıldak, "Çünkü bütün eğitim kurum kuruluşlarında, okullarımızda rutin faaliyetleri sürdürmek elbette ki bizim birinci görevimiz. Bunun yanında projeler üretmeliyiz. Projeli çalışmalar demek o kurumun, orada çalışanların, orada yöneticilik yapanların proje ekibinde yer alan herkesin bir hedefinin olması demektir. Proje demek hedef demektir. Proje demek vizyon demektir. Gelecekte heyecan duyarak beklentileri olmak demektir" dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, "BİLGE Projesi okullarımızın projeler yapmasını sağlamanın yanında başarılı uygulamaları motive ederek eğitime katkı sağlayacaktır. Öğrenci, öğretmen ve velilerimiz eğitimin her aşamasında beraber olacaktır" diye konuştu.Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Koordinatörü Bülent Yamacı tarafından BİLGE Projesi kapsamında engelli öğrencilere yönelik hazırlanan ve spor, müzik, el sanatları, kültürel ve sosyal etkinlikleri içeren 'Aranızdayız' adlı projenin tanıtımı yapıldı. Yamacı, BİLGE Projesi'nin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı '2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nden önce çalışmaların başladığını ve hazırladıkları projenin vizyon hedefleriyle temel felsefede örtüştüğünü kaydetti.Engelli bir öğrencinin halk oyunları gösterisinin ardından program sona erdi. - Burdur