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Bilgi Denizi'nden İHA'ya ziyaret

Van Bilgi Denizi yetkilileri, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kapsamında İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

10.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:33Bilgi Denizi'nden İHA'ya ziyaret
Bilgi Denizi yetkilileri, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kapsamında İhlas Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Van'ın eğitim kalitesini yükselmek amacıyla harekete geçen ve ileriki günlerde açılacak olan Bilgi Denizi'nin yetkililerinden Lokman Tekin ve Didem Ezgi Tirindaz, İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteci Günlerini kutladı. Ziyaretleri sırasında İHA çalışanları ile sohbet eden Tekin ve Tirindaz, "Kamuoyunu bilgilendirme anlamında ifa ettiğiniz çalışmaların öneminin farkındayız. Bizler bu anlamda çalışmalarınızda başarılar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyoruz" dediler.

İHA personelleri ise, ziyaretlerinden ötürü Bilgi Denizi yetkilileri Lokman Tekin ve Didem Ezgi Tirindaz'a teşekkür ederek, açılacak yeni eğitim kurumunun Van'a ve ülkeye hayırlara vesile olmasını dilediler. - VAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, İhlas Haber Ajansı, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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