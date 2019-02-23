Bilgi, E-Spor Ve Teknoloji Paneli'ne Ev Sahipliği Yaptı

Çekli, hazırlık sürecinde günde 10 saatini oyuna ayırdığını belirterek, "Zihinsel olarak çok yorucu bir süreç olsa da emeğinizin karşılığı almak motive edici. Bu alanda fark edilmek isteyenlere, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü'nün düzenlediği "E-spor ve Teknoloji Paneli'nde, teknolojik dönüşümle birlikte profesyonel bir spor kolu haline gelen ve kendi ekonomisini yaratan e-spor masaya yatırıldı. BİLGİ Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nuri Kara'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte ilk sözü World Electronic Sports Games 2017 Şampiyonu Kaan Çeklialdı.

Gençken hız, ileri yaşlarda strateji ön plana çıkıyor

Dünya şampiyonluğuna giden yolda karşılaştığı zorlukları ve izlediği yolu oyunseverlerle paylaşan Çekli, "Hazırlık sürecinde günde bazen 8 bazen de 10 saatimi Hearthstone oyununa ayırdım. Özellikle strateji araştırma ve kurma aşamasında birçok kaynak taradım. Zihinsel olarak çok yorucu bir süreç olsa da emeğinizin karşılığı almak motive edici" dedi. E-spor alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çekli, "Bu alanda fark edilmek istiyorsanız sosyal medyayı mutlaka kullanın. Hızın öne çıktığı oyunlarda yaş ortalaması oldukça düşükken, stratejinin ön plana çıktığı oyunlarda ilerleyen yaşlara kadar sporculuğa devam edilebiliyor. 30 yaş sonrasında da sunuculuk, koçluk, danışmanlık, yayıncılık ve içerik üreticiliği gibi alanlarda sürdürebiliyorsunuz. Tutkunuzu matematiksel zekanızla birleştirerek para kazanabilmek ve bu sayede dünyayı gezebilmek mutluluk verici" şeklinde konuştu.

Mobil oyunlar kategorisindeki büyüme sürecek

Seminerde söz alan isimlerden PayBros/SiPay Kurucu Ortağı Hamza Sönmez, ödeme altyapılarını ve E-Spor ile ilişkisini değerlendirdi. Sönmez, E-Spor ile finansal teknoloji şirketlerinin kullanıcılarla nasıl bağ kurduğunu belirttiği konuşmasında, "Newzoo tarafından yayınlanan 2012 ile 2021 arasındaki büyüme oranlarına bakıldığında, mobil oyun sektöründe yüzde 26.8'lik bir artış ile PC ve konsol oyunlar karşısında ciddi bir büyüme yaşandı. Bu süreçte PC oyunları kategorisinde yüzde 3.1'lik artış yaşanırken konsol oyunları kategorisinde ise yüzde 2.3'lük bir büyüme oldu" ifadelerini kullandı.

E-Spor İçerik ve Etkinlik Pazarlaması başlıklı sunumunda Dijital Sporlar Kurucu Ortağı ve Proje Yöneticisi İlker Karaş ise katılımcılarla E-spor ekosistemi içinde nasıl yükselebileceklerini, yeni başlayan içerik üreticileri için markalara ve sponsorlara yönelik nasıl sunum ve proje hazırlanması gerektiğini, markanın dikkat edeceği konular ve içerik ile etkinliğin bağına dair önerilerini paylaştı. NVIDIA TürkiyeRegional Marketing Manager'ı İdil Şahin Öncül ve Team NVIDIA Takım Kaptanı Mete Özbey ise yayıncıların ekosistem içinde nasıl keşfedileceği, TEAM NVIDIA'ya nasıl yeni isimlerin kazandırıldığı ve yayıncıları nasıl bir çatıya dahil ettikleri gibi konularda görüşlerini aktardı. MSI Digital Pazarlama Uzmanı Tufan Vardar ise MSI'ın donanımlarının oyuncular için yarattığı farklardan, E-sporcular açısından dikkat ettikleri konulardan ve ekipman seçiminin öneminden bahsetti.

Kaynak: Bültenler