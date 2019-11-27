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Bilgi Evi futbol turnuvası sona erdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bilgi Evi'nde öğrenim gören öğrencilerin sosyal aktivitelerini arttırmak amacıyla yapılan futbol turnuvası sona erdi.

27.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:09Bilgi Evi futbol turnuvası sona erdi
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bilgi Evi'nde öğrenim gören öğrencilerin sosyal aktivitelerini arttırmak amacıyla yapılan futbol turnuvası sona erdi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Bilgi Evi'nde öğrenim gören öğrencilerin sosyal aktivitelerini arttırmak amacıyla yapılan futbol turnuvası sona erdi. Bilgi Evi'nde öğrenim gören öğrencilerden oluşan futbol turnuvası'na 12 takımdan 84 öğrenci katıldı. Kayapınar ilçesi Kardeşlik Parkı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde yapılan futbol turnuvasına miniklerin ulaşımı Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüslerle sağlandı. Bilgi Evi öğretmenlerinin koordinesinde yapılan ve kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda finale 4 takım yükseldi. İki gün süren turnuva sonucunda dereceye giren takımlara madalyaları verilirken, final karşılaşması sonrası takımlar birbirlerini tebrik etti.

Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmalar sonrası öğrenciler kendilerine bu imkanları sunan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Bilgi Evi öğretmenlerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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