Haberler » Güncel » Bilgi Evi öğrencilerine LGS rehberliği - Haber

Bilgi Evi öğrencilerine LGS rehberliği

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bilgi evleri, öğrencilere eğitimin yanında rehberlik hizmeti de sunuyor.

21.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:17Bilgi Evi öğrencilerine LGS rehberliği
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bilgi evleri, öğrencilere eğitimin yanında rehberlik hizmeti de sunuyor.

Bilgi evleri rehber eğitmenleri tarafından, 8. sınıf öğrencilerine 7 Haziran 2020 Pazar günü girecekleri LGS (Liselere Giriş Sınavı) kapsamındaki merkezi sınav hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Tüm bilgi evlerinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler değişikler hakkında detaylıca bilgilendirildi. İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak.

Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, LGS, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:30 Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda tutuklu sayısı 18'e çıktı
20:28 Hong Kong'da şiddet yerini barışçıl protestolara bıraktı
20:27 Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti
20:27 2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı
20:24 Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü, 35 yaralı
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
15:01 Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:30:45