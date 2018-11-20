Bilgi Evleri Çocukları Dünya Çocuklarının Sesi Oldu

20 Kasım 2018 Salı 16:29



20 Kasım 2018 Salı 16:29

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle çizdikleri karikatür ve yaptıkları resimlerle dünyanın dört bir yanında acı çeken akranlarının sesini duyurmaya çalıştı. Sergiyi gezen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bir çocuğun gülücüğü dünyalara bedeldir. Çocuklar gülerse dünya güler" dedi.20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören çocuklar farklı bir etkinliğe imza attı. Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda çocuklar salonu doldurdu. Açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Çocukları mutlaka dinleyin onların söyleyeceği şeyler önemlidir. Keşke toplumda hep çocukları dinlesek. Başarının da çocuklarla geleceğine inanıyorum. Bizim inancımızdan da gelen bir çocuk sevgimiz var. Bir çocuğun gülücüğü dünyalara bedeldir. Çocuklar gülerse dünya güler" dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise "Kundaktaki bebekten 16-17 yaşındaki çocuklara kadar yok edilme politikası güdülen, açlığa terk edilen acımasız bir dünyada yaşıyoruz. Yarının Türkiye'sini oluşturacak olan sizler yaşanan bu dertle dertlenmeli, bunların kurtuluşu için çaba göstermeli ve bununla yetişmelisiniz. Bunu hissederseniz problemi çözersiniz" şeklinde konuştu."Resim ve karikatürlerden oluşan sergi açıldı"Bağcılar Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Zeynep Yaren Gümüş ise şunları söyledi; "Çocuk haklarına dair ilk metin ise 1917 yılında, Ekim Devriminin ardından Proletkult isimli sosyalist kültür örgütünün Moskova Şubesi tarafından "Çocuk Hakları Bildirgesi" ismiyle kaleme alındı. Resmileşen ilk metin ise 1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisidir. Bu bildirge çocuklara pek çok hak tanımıştır. Bu haklar sözde kalmamalı"Protokol konuşmalarının ardından alanında uzman eğitimciler, çocuklara bugüne özel konferans verdi. Başkan Çağırıcı, programın sonunda Dünya Çocuk Hakları Günü özel etkinliği kapsamında hazırlanan sergiyi gezdi. Eserleri dikkatlice inceleyen Çağırıcı, Bilgi Evleri çocuklarının dünyanın dört bir yanında sıkıntı yaşayan çocukların sesini duyurmak için çizdiği karikatür ve resimleri çok beğendi. - İSTANBUL