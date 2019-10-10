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Bilgi Evleri, 'Konya Bilim Festivali'ne katıldı

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri, "Sen de yapabilirsin" temasıyla düzenlenen 7. Konya Bilim Festivali'ne katıldı.

10.10.2019 11:40Bilgi Evleri, 'Konya Bilim Festivali'ne katıldı
Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri, "Sen de yapabilirsin" temasıyla düzenlenen 7. Konya Bilim Festivali'ne katıldı.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin teknolojiyle tanışması amacıyla 4-5-6 Ekim'de Konya Bilim Festivali düzenlendi. "Sen de yapabilirsin" sloganıyla Konya Bilim Merkezinde gerçekleştirilen festivalde Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri de yer aldı.

150 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nin standı çocuklar, gençler ve bilim meraklılarının yoğun ilgisini gördü. Bilgi Evleri'nde görevli üç öğretmen, kurdukları stantta bilim meraklısı öğrencileri ağırladı ve onlara projelerini anlattı. Ziyaretçiler laboratuvar ortamında deney yapma imkanına da buldular. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bilgi Evleri, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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