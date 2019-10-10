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Bilgi Evleri'ne Konya Bilim Festivali'nde yoğun ilgi

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri, "Sen de yapabilirsin" temasıyla düzenlenen Konya Bilim Festivali'nde yoğun ilgi gördü.

10.10.2019 12:12Bilgi Evleri'ne Konya Bilim Festivali'nde yoğun ilgi
Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri, "Sen de yapabilirsin" temasıyla düzenlenen Konya Bilim Festivali'nde yoğun ilgi gördü.
Belediyeden yapılan açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin teknolojiyle tanışması amacıyla bu yıl 7'incisi düzenlenen Konya Bilim Festivali'nde Bilgi Evleri'nin de stant açtığı kaydedildi.
Bilgi Evleri'nde görevli üç öğretmen tarafından bilim meraklısı öğrencilerin stantta ağırlandığı ve çocukların laboratuvar ortamında deney yapma imkanı bulduğu da belirtilen açıklamada, 150 bin kişinin ziyaret ettiği festivalde standın çocuklar, gençler ve bilim meraklılarınca yoğun ilgiyle karşılandığı bildirildi.

Bağcılar Belediyesi, Bilgi Evleri, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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