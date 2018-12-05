Bilgi Evleri Okçuları Şampiyon Oldu"

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:44



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:44

Talimhane Geleneksel Okçuluk Yarışması'na katılan Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri iki birincilik ve bir ikincilik elde etti. Şampiyonluk kürsüsüne çıkan başarılı sporcular iki altın ve bir gümüş olmak üzere 3 madalya kazandı.Ruz-ı Kasım Okçuluk Bayramı kapsamında Türk Ata sporu okçuluğu gelecek nesillere sevdirmek ve bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla Küçükçemece'de Talimhane Geleneksel Okçuluk yarışması düzenlendi. Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşen yarışmaya İstanbul'un çeşitli ilçelerinden toplam 250 sporcu katıldı. Yarışmada Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nden Hasan Hüseyin Işıklı, Magjan Canaltay ve Selahattin Akgün de yerini aldı.Minikler ve Gençler kategorilerinde yarışan sporcular, zorlu parkurda ter döktü. Gün boyu süren turnuvada minikler kategorisinde Işıklı birinci, Canaltay ise ikinci olarak dereceye girdi. Genç erkeklerde ise Akgün Okçuluk Yarışması'nda birinciliği göğüsleyerek şampiyonluk koltuğuna oturdu."Gurur yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum"Turnuvada başarılı olan Bilgi Evleri öğrencilerini tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar'a gurur yaşatan Bilgi Evleri sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL