Bilgi Evlerine İlgi Artıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 12:56



29 Kasım 2018 Perşembe 12:56

Adapazarı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgi evlerine ilgi her geçen gün artıyor.Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde Yağcılar Mahallesi'nde hizmet veren Bilgievi'nde açılan kurslara kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Açılan kurslarda el becerilerini geliştirme fırsatı yakalayan kadınlar, kendilerine bu imkanı sunan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye teşekkür ettiler. Yağcılar Mahallesi Bilgievi Sorumlusu Ayşe Nalan Sinan, dönem başında başlatmış oldukları yağlı boya, dikiş, el sanatları, ahşap boyama gibi kursların büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Kurslarımıza yakın bir zamanda mefruşat gibi farklı dallardan oluşan yeni kurslar ekleyeceğiz" dedi.Bilgievi kursiyerleri, açılan kurslardan memnun kaldıklarını söyleyerek, bu eğitimlerle el becerilerini geliştirip, farklı yeteneklerini ortaya koyma fırsatı yakaladıklarını ifade ettiler. - SAKARYA