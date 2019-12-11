BİLGİ İletişim Fakültesi geleceğin iletişim dinamiklerini belirliyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi, sektörün önemli temsilcilerinin katıldığı seminerde PR sektörünün yolcuğunu ele aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencileri, "Değişen Dünyada Dijital PR" başlıklı seminerde, sektörlerin oyun kurucularıyla geleceğin sektör temsilcilerini bir araya getirme getirdi. Geçmişten günümüze değişen PR anlayışının ve dinamiklerinin farklı disiplinlerden bakış açılarıyla ele alındığı seminerin açılışını sektörün duayen isimlerinden Betül Mardin gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ülkesi için emek sarfeden, çalışkan gençlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mardin, "Örnek bir vatandaş olarak yaşayın ve çok çalışmaktan vazgeçmeyin" diyerek gençlere nasihatlerde bulundu. Betül Mardin'in ardından söz alan BİLGİ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, "Üniversiteler, dünyada yaşanan değişimin dışında kalamazlar ya da peşinden gidemezler, bizzat bu dönüşümün kendisini tetikleyen mekanizmaların bir parçası olmalılar" dedi. Teknolojiyle iç içe olmanın önemine değinen Nalçaoğlu, "İletişimciler olarak, artılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka, büyük veri, veri görselleştirme, veri madenciliği, blokchain gibi yeni teknolojilerle iç içe olmalıyız. Biz iletişimciler olarak bu sınırları aştık ve sınırları kaldırmak derdindeyiz. Aynı zamanda Türkiye'nin eğitim sistemine de odaklanmalı ve onu da bu yönde dönüştürmeye odaklanmalıyız" dedi.

Faks çekmenin büyük bir kolaylık sayıldığı günlerden bugüne halka ilişkiler sektörünün gelişimini aktaran BİLGİ İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Barika Göncü, "1996'da Uluslararası Halkla İlişkiler Enstitüsü Raporu'nda şu ifadeler yer alıyordu: Bizler belirsiz bir geleceğe hazırlanmak zorundayız, birçok öngörülemeyen gelişme bizleri bekliyor. Bu nedenle disiplinlerarası işbirliğine gidilmeli. Bugün ise yapay zekayı tartışıyoruz. Yapay zeka, iş yapış şekillerinden düşünüş biçimine ve kampanyaların kurgulanmasına kadar birçok farklı alanda değişikliği beraberinde getiriyor" dedi.

"ÖNCE DİJİTAL" STRATEJİSİ

MPR İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı ve BİLGİ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Meral Saçkan, "Gerçek gazetecilik ölmüyor, çünkü insanlar kaliteli içeriğin değerini biliyor ve gerçeği istiyor. Bağımsız gazeteciliğe okurun sahip çıkacağını düşünüyorum" dedi. Mecralar değişse de gazeteciliğin devam edeceğini vurgulayan Saçkan, "NY Times, 'önce dijital' stratejisini izliyor. Tüm haberler öncelikle dijitalde yer alıyor. Toplam 4.7 milyon abonesinin 3.7 milyonu dijitalden geliyor. Wall Street Journal ise haberlerin altına yorum yapabilme ayrıcalığını öncelikle dijital abonelerine veriyor. Böylelikle yorumların okunma oranını yüzde 5 artırdı" şeklinde konuştu. Günümüz iletişimcilerine önerilerde bulunan Saçkan, "Tüketicilerin tüketmek isteyecekleri kaliteli içerikler üretebilmek bu içerikleri hareketli görseller ve infografiklerle desteklemek, etkileyicileri etkileyebilmek çok önemli. Podcastler ile kilit mesajlarınızı destekleyebilirsiniz" dedi.

Teknoloji İletişimcisi, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Doğanay, geçmişte dünya üstündeki tüm bilgisayarların günde 20 GB veri üretebildiğini bugün ise herkesin cebindeki telefonla çok daha büyük veriler ürettiğini söyledi. Doğanay, "Öyle bir hızlı değişim çağında yaşıyoruz ki; bugün son teknoloji olarak nitelendirdiğimiz araçlar ile bundan bir 10 yıl sonrasında dalga geçeceğiz" dedi.

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Polat, organize algı değiştirme operasyonun hakim olduğu bir çağda, dijital PR'ın nasıl fonksiyonel bir hale getirileceğine dair önerilerini paylaştı. Polat, "Öncelikle sahte haber fabrikalarından daha çok doğru içerik üretmeliyiz. Kriz yönetimi konusunda sürekli takip çok önemli. Özellikle sosyal ağları çok iyi gözlemlemek gerekiyor. Veriyi iyi yönetmek, içgörüye dönüştürüp algıyı yönetme aracı olarak kullanmalıyız. PR sektörünün özünde olan yönetişim becerisini tüm katmanlara yaymak gerekiyor. Değişen dünyada dijital okuryazarlık giderek önem kazanıyor" dedi.

DİJİTALİN SESLİ HALİ

Storytel Türkiye Müdürü Berk İmamoğlu "Dijitalin sesli hali" başlıklı sunumunda, akıllı telefon kullanımının artışıyla birlikte sesli kitap pazarının her yıl yaklaşık yüzde 25 - 40 arası büyüdüğünü belirtti. Abonelerinin yüzde 70'inin kişiselleştirilmiş öneriler üzerinden alım kararı verdiğini paylaştı.

Pikan Ajans Yöneticisi Pınar İlkiz, STK iletişimi alanındaki zorlukları, Repman İtibar Çalışmaları Merkezi Kurucusu Salim Kadıbeşegil ise etik ve itibar yönetiminin önemini katılımcılarla paylaştı. BİLGİ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Saka gerçekliğin dijital dünyada tekrar yaratımının getirdiği avantajlar ve dezavantajları aktarırken, Muse Ajans CEO Serdar Ekrem Şirin ise öğrencilerin dijital PR Dinamiklerine dair sorularını yanıtladı.