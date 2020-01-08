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Bilgi işlemde Bursa Büyükşehir örneği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan çalışmaları incelemek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na 2 gün süren teknik gezi düzenledi.

08.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:57Bilgi işlemde Bursa Büyükşehir örneği
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan çalışmaları incelemek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na 2 gün süren teknik gezi düzenledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesindeki yazılım faaliyetleri, veri merkezi yönetimi, e-belediye uygulamasındaki satın alma ve lojistik modülleri ve uygulama süreçleri hakkında toplantı, sunum ve görüşmeler yapıldı. Satın alma Şube Müdürlüğü'nün işleyişi ve süreçleri de yerinde incelendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mesut Aydoğan, Destek Hizmetleri Başkanı Serkan Şeker, Satın Alma Şube Müdürü Namık Kemal Şentürk, Teknik Danışman Fatih Bayraktar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kemal Alioğlu, Bilgi İşlem Şube Müdürü Kemal Demir ve Satın Alma Şube Müdürü Sevcan Yücel'den Bursa'da ki uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Kemal Alioğlu, 2006 yılından beri yazılım geliştirme süreçlerinin içinde olduklarını hatırlatarak, o tarihten bugüne 40'ın üzerinde farklı uygulama modülünü e-belediye uygulamasına eklediklerini belirtti. Ayrıca muhtelif birçok mobil ve web uygulama projelerinin de birimlerin talepleri doğrultusunda hayata geçtiğini belirtti. Kendi bünyesinde yazılım ve yazılım destek ekibi olan ender belediyelerden biri olduklarını belirtilen Alioğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iç imkan ve kaynaklarıyla dışa bağımlığı olmadan birçok projenin üstesinden geldiklerini vurguladı. TİER3 sertifikalı veri merkezinde de incelemeler yapılırken, fiber optik altyapı, ücretsiz wifi noktaları ve canlı yayın kamera hizmetleri hakkında da detaylı bilgiler verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mesut Aydoğan ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Şeker, Bursa'da birçok konuda örnek uygulamalar yaptığını ve bu çalışmaların da kendileri için iyi bir örnek olacağını kaydetti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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