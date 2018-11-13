Bilgi'li Çıraklar "Objects Of Şişhane" İle Design Week'te

BİLGİ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin, Şişhane, Galata ve komşu bölgelerde yer alan zanaat atölyelerinde ustalarla birlikte tasarladıkları eserler, geçtiğimiz yaz Yapı Kredi Kültür Sanat, Beyoğlu Sineması ve Suriye Pasajı'nda bulunan SUPA/Manzara İstanbul'da sergilendi. BİLGİ'li 26 öğrencinin 12 farklı zanaat atölyesinde ustalarla birlikte ürettikleri tasarımlar, zanaat atölyeleri ve Beyoğlu kültür mekanları işbirliğiyle, "Objects of Şişhane" markası altında toplandı. Sergi şimdi de, 16 – 18 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ve tasarım dünyasının kalbinin atacağı etkinlik Design Week Türkiye'de sanatseverlerle buluşacak. Sergide ayrıca Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nün tasarıma dair duruşunu destekler nitelikte öneriler sunan Mezuniyet Projeleri Seçkisi de ziyarete açılacak.

Tüm yaratıcı endüstrilerin ve tasarımcıların, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen isimlerinin bir araya geleceği etkinlikte BİLGİ'li öğrenciler, henüz öğrenimleri devam ederken tasarımlarını sergileme imkanı bulacak.

"OBJECTS OF ŞİŞHANE"

Made in Şişhane Projesi'nin zanaat mahallelerindeki 10 yılı aşkın bilgi birikimi ve vizyonunun devamı olarak kurgulanan proje, tasarım öğrencilerinin ve zanaatkarların birlikte çalışacağı ortak bir alan yaratarak, bu kültürü akademiye dahil etmeyi ve zanaat mahallerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlıyor. BİLGİ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde 2013 yılından bu yana uygulanan "Ürün Tasarımında Çıraklık" projesinin devamı olan "Objects of Şişhane", usta-çırak geleneğinin eğitim yaklaşımını tasarım eğitimine entegre ediyor.

"MEZUNİYET PROJELERİ SEÇKİSİ"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, teknolojiler ve kullanıcı davranışlarındaki değişimin yanı sıra, bunlara sebep olan ve beraber ilerleyen toplumsal dönüşüm ve gündelik hayatın içindeki temel devinimlerle de ilgileniyor. Bu da insanların hayatlarına kattıkları ürünlerin tasarım, üretim ve kullanım süreçlerine bütüncül bakabilmeyi ve noktasal müdahale edebilmeyi gerektiriyor. Mezuniyet projeleri, bölümün tasarıma dair duruşunudestekler nitelikte öneriler sunuyor. Öğrencilerin çalışmalarında dijital ve materyal gerçeklerin bütünleştiği, daha şenlikli ve paylaşıma önem veren tasarım eğilimleri beliriyor.