Bilgi Terlemezoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Çorum belediye başkan adayı Bilgi Terlemezoğlu oldu. İyi Parti adayı Bilgi Terlemezoğlu, Çorum belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Çorum belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Çorum belediye başkan adayı Bilgi Terlemezoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Çorum belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Çorum belediye başkan adayı Bilgi Terlemezoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Çorum belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Çorum aday yarışı ve Çorum seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Çorum Seçim Bilgileri

Çorum belediyesi için toplam sandık sayısının 542 olduğu belirlendi.

Çorum belediyesi için açılan sandık sayısının ise 540 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Çorum belediyesi için katılım oranının ise % 84,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Çorum toplam seçmen sayısının ise 180.368 olduğu belirlendi.

Çorum belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 151.847 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Bilgi Terlemezoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Çorum belediye başkan adayı olarak gösterilen Bilgi Terlemezoğlu, Çorum yarışında % 1,91 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Bilgi Terlemezoğlu toplamda 2.816 adet oy sayısına ulaştı.

Bilgi Terlemezoğlu Kimdir?

1978 yılında Çorum'un Osmancık İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Dodurga'da, lise eğitimini Çorum Atatürk Lisesi'nde tamamladı.

9 Eylül Universitesi Harita Kadastro Bölümü'nü 1997 yılında tamamlayarak Harita Teknikeri olan Bilgi Terlemezoğlu, 1997-2001 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Universitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislik Bölümünü okuyarak da Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi ünvanı aldı. Ardından 2001-2004 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı'nda eğitimini tamamladı ve Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi olmaya hak kazandı. 2015-2018 yılları arasında Zonguldak Bülent Ecevit Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Geomatik Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini sürdürüyor.

2002-2005 yılları arasında Urdün Kraliyet Sarayı'nda deniz-kara inşaatları, içme suyu hattı, su depoları, su alma yapıları, pompa istasyonları projelerinde Yüksek Mühendis olarak çalıştı. 2006-2007 yılları arasında Cezayir'de Tren yolları, viyadükleri ve tünelleri projelerinde, 2007-2018 yılları arasında Türkiye (İstanbul-İzmir-Aydın-Kahramanmaraş-Gümüşhane-Trabzon-Balıkesir-Kayseri-Antalya-Ankara illerinde), Moğolistan, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri devletlerinde (Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Barajlar, Hidroelektrik Enerji, Tüneller ve Su Hattı projelerinde) Yüksek Mühendis olarak görev yaptı.

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olan Bilgi Terlemezoğlu, evli ve 1 çocuk sahibidir.

İyi Parti Çorum belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.