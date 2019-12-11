Haberler » Güncel » Bilgi yarışmasında ilçe birincisi öğrenciler ödüllendirildi - Haber

Bilgi yarışmasında ilçe birincisi öğrenciler ödüllendirildi

Hüyük'te düzenlenen bilgi yarışmasında ilçe birincisi olan ortaokul öğrencileri kaymakam tarafından ödüllendirildi.

11.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:48Bilgi yarışmasında ilçe birincisi öğrenciler ödüllendirildi
'te düzenlenen bilgi yarışmasında ilçe birincisi olan ortaokul öğrencileri kaymakam tarafından ödüllendirildi.
Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Mili Eğitim Müdürlüğü'nün ortak olarak yürüttüğü medeniyet okulu projesi kapsamında 6.sınıflarda öğrenim gören öğrenciler arasında gerçekleştirilen "haydi bil bakalım" adlı bilgi yarışması Hüyük'te de düzenlendi.
Yarışmada rakibi olan diğer okulları geride bırakarak ilçe birincisi olmayı Kıreli Şehit Kadir Kayhan Ortaokulu öğrencileri Hüyük ilçesini Konya'daki finallerde temsil etme hakkını kazandı.
Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Hüyük ilçe şampiyonu olan ortaokul öğrencileriyle biraraya gelerek verdiği çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Öğrencileri ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayan Kaymakam Şenoğlu, Konya'daki finallerde de Şehit Kadir Kayhan Ortaokulu'nun Hüyük'ü en iyi şekilde temsil ederek birinci geleceğine inandığını sözlerine ekledi.

Konya, Hüyük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:12 Hakkari özel harekat polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı, 3 yaralı - Haber
13:12 Doğu Biga Madencilik'te 200 çalışanın iş akdi feshedildi - Haber
13:11 Sultan II. Abdülhamid'e ait şahsi eşyalar müzede ilk kez sergileniyor - Haber
13:06 Aratos'un mezarı gün yüzüne çıkarılacak - Haber
13:06 Mersin'de göçün oluşturduğu sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 13:19:48