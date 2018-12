Bilgiç 'Düş'lerini Gençlerle Paylaştı

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:28



Çocukların ilgi ile izlediği Pepee çizgi filminin fikir sahibi ve yapımcısı Ayşe Şule Bilgiç , Bursalı gençlere tecrübelerini aktardı.Düş kurmanın ciddi bir iş olduğunu söyleyen Ayşe Şule Bilgiç, toplumun üretken olması ve gelişmesi için düş kurmayı ciddiye alması gerektiğini söyledi. Hayatta her şeyin hayallerin gerçeğe dönüşmesi ile olduğunu belirten Bilgiç, "Düş kurmak, çok kritik ve çok önemli. Hayatımıza temas eden her şey, hayatımıza giren ürünlerden tutun da sistemler, keşifler, bilim, sanat hepsinin içinde önce bir kişinin sonra birçok kişinin sahip çıktığı bir düş var" dedi.Sevilen çizgi film Pepee'nin ortaya çıkış hikayesini de anlatan Bilgiç, "Çocuklar için bir şeyler yapmanın ne kadar önemli ve değerli olabileceğini fark ettim. Ömrüm yeterse, sağlığım el verirse anne olabilirdim. İletişimci olarak çocuklar için önemli bir şeyler yaparsam dünyadaki bütün çocukların annesi olabilirdim. Çocuklar için ne yapabilirim diye düşündüm ve sonunda çizgi filmleri keşfettim. Bundan 10 yıl öncesine kadar çizgi film yapılmamıştı. Bunun sebeplerinden biri, çok pahalı olmasıydı. Belki de benden önce birçok insan bunu düşündü ama maliyetinden dolayı vazgeçmek durumunda kalmıştı. Dünyada bu işin nasıl yapıldığını araştırdım. 3 kişilik bir ekiple gönüllük esasıyla bir stüdyo kurup bölümler ortaya çıkardık" diye konuştu.İlk adım çok inanmak"Birşeye çok inanırsanız mutlaka başarıya ulaşıyorsunuz" diyen Ayşe Şule Bilgiç, "Bölümleri tasarlarken, dünyanın bütün çocuklarına artı değer katmak için uyanmaya başladım. Ben kendi çocuklarıma ne vermek istiyorsam Pepee'de bunu yapmak istedim. Çocuklara ekran önünde fırsat eşitliği oluşturmak istedim. Kavramları, sayıları, değerleri öğretecek bir çizgi film oluşturduk. Herkes bunu ne yapacaksın nerede oluşturacaksın derken TRT Çocuk kuruldu. Herkes proje dosyası götürürken, ben bölüm götürdüm. Pepee yayınlanmaya başladıktan sonra ise yolumuz biraz daha kısaldı. Şu an her 100 kişiden 98'i Pepee'yi tanıyor" şeklinde konuştu.Bir düşün peşinden inatla ve aşkla gitmenin mükafatını aldığını da belirten Bilgiç, Pepee'nin isminin ise Anadolu'dan geldiğini söyledi. Konuşmaya yeni başlayan ve konuşma zorluğu çekenlere Anadolu'da Pepe dediklerini hatırlatan Bilgiç, "Pepe yüz yıllardır Anadolu'da konuşma zorluğu çeken insanlara takılan bir sıfattır. Herkesin tanıdığı bir Pepe Ahmet, Pepe Mehmet vardır. Bu yüzden ismi Pepee oldu" dedi. - BURSA