Bilgiç, 'Düş'lerini Gençlerle Paylaştı

'Düş İşleri Bakanı' olarak da bilinen Bilgiç, Görükle Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide, kurulan düşlerin hayata geçmesinin imkansız değil mümkün olduğunu söyledi.

Düş kurmanın ciddi bir iş olduğunu söyleyen Ayşe Şule Bilgiç, toplumun üretken olması ve gelişmesiiçin düş kurmayı ciddiye alması gerektiğini söyledi. Hayatta her şeyin düşlerin gerçeğe dönüşmesi ile olduğunu belirten Bilgiç, "Düş kurmak, çok kritik ve çok önemli. Hayatımıza temas eden her şey, hayatımıza giren ürünlerden tutun da sistemler, keşifler, bilim, sanat hepsinin içinde önce bir kişinin sonra birçok kişinin sahip çıktığı bir düş var" dedi.

Pepee'nin doğuşu

Sevilen çizgi film Pepee'nin ortaya çıkış hikayesini de anlatan Bilgiç; "Çocuklar için bir şeyler yapmanın ne kadar önemli ve değerli olabileceğini farkettim. Ömrüm yeterse sağlığım el verirse anne olabilirdim. İletişimci olarak çocuklar için önemli bir şeyler yaparsam dünyadaki bütün çocukların annesi olabilirdim. Çocuklar için ne yapabilirim diye düşündüm ve sonunda çizgi filmleri keşfettim. Bundan 10 yıl öncesine kadar çizgi film yapılmamıştı. Bunun sebeplerinden biri, çok pahalı olmasıydı. Belki de benden önce birçok insan bunu düşündü ama maliyetinden dolayı vazgeçmek durumunda kalmıştı. Dünyada bu işin nasıl yapıldığını araştırdım. 3 kişilik bir ekiple gönüllük esasıyla bir stüdyo kurup bölümler ortaya çıkardık" diye konuştu.

İlk adım çok inanmak

"Birşeye çok inanırsanız mutlaka başarıya ulaşıyorsunuz" diyen Ayşe Şule Bilgiç, "Bölümleri tasarlarken, dünyanın bütün çocuklarına artı değer katmak için uyanmaya başladım. Ben kendi çocuklarıma ne vermek istiyorsam, ne önermek istiyorsam Pepee'de bunu yapmak istedim. Çocuklara ekran önünde fırsat eşitliği oluşturmak istedim. Kavramları, sayıları, değerleri öğretecek bir çizgi film oluşturduk. Herkes bunu ne yapacaksın nerede oluşturacaksın derken, tamamen tesadüf TRT Çocuk kuruldu. Herkes proje dosyası götürürken, ben bölüm götürdüm. Pepee yayınlanmaya başladıktan sonra ise yolumuz biraz daha kısaldı. Şu an her 100 kişiden 98'i Pepee'yi tanıyor" şeklinde konuştu.

Bir düşün peşinden inatla ve aşkla gitmenin mükâfatını aldığını da belirten Bilgiç, Pepee'nin isminin ise Anadolu'dan geldiğini söyledi. Konuşmaya yeni başlayan ve konuşma zorluğu çekenlere Anadolu'da Pepe dediklerini hatırlatan Bilgiç, "Pepe yüz yıllardır Anadolu'da konuşma zorluğuçeken insanlara takılanbirsıfattır. Herkesin tanıdığı bir Pepe Ahmet, Pepe Mehmet vardır. Bu yüzden ismi Pepee oldu" dedi. Bilgiç, programın sonunda, gençlerle buluşmasını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Buran, Ayşe Şule Bilgiç'e günün anısına Bursa'nın değerlerinden Yeşil Türbe çinisi hediye etti.