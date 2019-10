Bilgiç: "Üniversite ile iş dünyasının iş birliğini çok önemsiyorum"

Ondokuz mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, üniversite ile iş dünyasının iş birliğini son derece önemsediğini söyledi.



Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde çalışmalarını sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'i makamında ziyaret ederek, istişarede bulundu. Ziyarette, TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, çalışmaları ve projeleri hakkında Rektör Sait Bilgiç'i bilgilendirdi.



"Kadının hamurunda üretmek var"



Üniversite ile her zaman uyumlu bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Mihriban Akyüz, bundan sonra da aynı iş birliği içerisinde kadınların çalışma hayatına kazandırma adına ortak projeler gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Akyüz, "Amacımız, ilimizdeki kadın girişimcilerimizin iş hayatında daha cesur, girişimci olmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede çeşitli faaliyetlerle onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Kadının ekonomide de aktif rol olmasını istiyoruz. Kurulumuzun yüzde 15'ini de akademisyen kadınlarımız oluşturuyor. Bizler, kadınların ekonomideki varlıklarından çok mutluyuz ve umutluyuz. Çünkü kadının hamurunda üretmek var. Çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Yeter ki doğru zamanda, doğru stratejilerle doğru hamleleri yapalım. Ne kadar çok kadını ekonomiye davet edebilirsek, o kadar ivme kat ederiz" dedi.



Bilgiç'ten iş birliği vurgusu



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, "Her şeyin hızla geliştiği, bilginin her gün değiştiği dünyamızda girişimci ve yenilikçi olmayanlar yok olmaya mahkumdur. Üniversite ile iş dünyasının iş birliğini son derece önemsiyorum. Sanayiyle daha fazla iş birliği yapabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Ayrıca, ülkemizin özellikle daha çok kadın girişimciye ihtiyacı var. Öğrencilerimizin sizlerin de faaliyetleri içinde olmasının da önemine inanıyorum. Üniversitemizde 90'ın üzerinde öğrenci kulübü mevcut. Öğrenci kulüplerimizin mutlaka sizlerle yolu kesişecek projeler olacaktır. Bu konuda üniversite olarak her türlü iş birliğine de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Üniversitenin bilimsel çalışmaları, iş dünyasının talepleri ve gereksinimleri ile birleşince, şehrimizin sosyoekonomik yapısında muhakkak bir canlanma yaşanacaktır. İnşallah kadın girişimciliği de artırmak adına önümüzdeki süreçte birlikte düşünüp, birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek, süreci birlikte kontrol eden bir yönetişim perspektifiyle çalışmalarımız olacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA