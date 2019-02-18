Bilgievi Kursiyerlerine Kanser ve Erken Teşhis Eğitimi

Adapazarı
ilçesinde Yağcılar
Bilgievi kursiyerlerine "kanser, erken teşhis ve korunma" konulu eğitim verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi'nin (KETEM), kanser ve erken teşhise dikkat çekmek amacıyla başlattığı eğitimler çeşitli kurum ve kuruluşlarda devam ediyor.
Yağcılar Bilgievi kursiyerlerine kanserde erken teşhis, korunma, beslenme ve tedavinin önemini anlatan eğitimci Gonca Meriç
ve Müge Talay, KETEM ve çalışma yapısı hakkında kursiyerleri bilgilendirdi.
Eğitimciler, kanser taramalarının KETEM tarafından ücretsiz yapıldığını belirterek, erken tanı olanağı veren kanser türleri için bu taramaların çok önemli olduğunu vurguladı.
Kadınlarda meme, erkeklerde ise akciğer ve prostatın en sık görülen kanserler arasında olduğunu bildiren eğitimci Meriç, "Kanserde risk faktörleri olarak genetik nedenlerin yüzde 5-10, çevresel nedenlerin yüzde 25-30, obezitenin ise yüzde 10-20 arasında olduğunu gösterebiliriz. Tütün, alkol ve obezite gibi davranışsal faktörlere dikkat edildiğinde ise yüzde 35-40 oranında bir rakamın ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. Kanseri ne kadar erken tanır, ne kadar farkında olursak ve ne kadar insanı bilgilendirirsek o kadar önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Yağcılar,Adapazarı
Kaynak: AA