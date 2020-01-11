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Bilgievi'nde tekvando öğreniyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Derince Ertuğrul Gazi Bilgievi'nde açılan tekvando kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

11.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:08Bilgievi'nde tekvando öğreniyorlar
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ertuğrul Gazi Bilgievi'nde açılan tekvando kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Derince Ertuğrul Gazi Bilgievi öğrencilerinden gelen talep doğrultusunda spor branşları kervanına tekvandoyu da ekledi. Tekvando kursuna katılan 100'e yakın öğrenci, gösterecekleri performansla kış döneminde de eğitimlere devam edecek. Derince Ertuğrul Gazi Bilgievi'nde açılan tekvando kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bilgievi öğrencilerinin özgüveni, zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin yanında disiplin kazanmalarına yardımcı olacak tekvando kursu antrenmanları devam ediyor.

Şehit Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen kursu öğrencilerin ve aileleri takdiriyle karşılarken spora gönül veren kursiyerler, antrenmanlarda gösterdikleri performans nefesleri kesti. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ertuğrul Gazi, Derince, Spor

Kaynak: İHA

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