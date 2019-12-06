Haberler » Güncel » Bilgievi öğrencilerinden farkındalık ziyareti - Haber

Bilgievi öğrencilerinden farkındalık ziyareti

Bilgievleri öğrencileri Kocaeli'de bulunan ilk ve ortaokulları gezerek farkındalık oluşturdu.

06.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:44Bilgievi öğrencilerinden farkındalık ziyareti

Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetleri sunan Bilgievleri, Kocaeli'de bulunan ilk ve ortaokullarını ziyaret etti. Ziyaretlerde özel bireylerin başarılarını anlatan Bilgievi öğrencileri, çocuklara engellilerin de istendiği zaman her şeyi başarabileceğini ortaya koydu. Farkındalık etkinliğinde öğrencilerin heyecanı ve meraklı bakışları görülmeye değerdi.

ÖZEL BİREYLERİN BAŞARILARI ANLATILDI

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bazı okulları ziyaret eden Bilgievi öğrencileri, ulusal ve uluslararası alanda başarılar sağlamış özel bireylerin hayatından kesitler sunarak farkındalık oluşturdu. Özelikle zor şartlarından üstesinden gelen özel bireyleri anlatan minikler, diğer öğrenciler tarafından dikkatle dinlenildi.

BROŞÜRLER DAĞITILDI

"Engeller engel midir?" sloganıyla başlatılan farkındalık projesi çerçevesinde herhangi bir alanda başarı sağlamış özel bireylerin hayatlarının anlatıldığı broşürler de öğrencilere dağıtıldı.

ENGELLER KARŞISINDA KARAMSARLIĞA KAPILMADILAR

Bilgievi öğrencileri bu projeyle hayatta engeller karşısında bireylerin karamsarlığa kapılmaması gerektiğini vurgulamayı amaçladı. önceden hazırlanan sunumlarla engeline rağmen hayat sevgisini, tutkusunu, azmini yitirmemiş ve çeşitli alanlarda başarı sağlamış özel bireylerin her şeye rağmen karamsarlığa kapılmadıkları anlatıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:24 Tunceli'de "Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatırı var" projesi - Haber
11:23 Hatay'da sigara kaçakçıları suçüstü yakalandı - Haber
11:23 Ege'de "Engellilik ve Yaşam" Paneli - Haber
11:22 Sinop karadeniz'de fırtına etkili oldu, tezgahlarda balık azaldı - Haber
11:22 Antalya 'sebze meyvedeki fahiş fiyatın nedeni serbest piyasa' - Haber
11:12 Bakan Soylu, "Ayıp ya" deyip 112'yi asılsız arayanların sayısını açıkladı - Haber
10:49 Türkiye'nin ilk madenci korosu Ankara'da konser verecek - Haber
10:17 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandıktan sonra gülerek poz verdi - Haber
10:07 Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı - Haber
09:58 Ceren Özdemir'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
6.12.2019 11:25:24