Bilgievi onun vazgeçilmezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri, sosyal anlamda da öğrencilerin gelişimlerini olumlu etkilemeye devam ediyor. Kartepe Piri Reis Bilgievi öğrencisi Mert Ali Gündüz arkadaşları içerisinde yaşadığı özgüven eksikliğini Bilgievi sayesinde aşarak derslerinde daha başarılı bir öğrenci oldu.

"MERT ALİ DAHA SOSYAL BİR İNSAN OLDU "

Kurulduğu günden bu yana Kocaeli'de ilk ve ortaokul öğrencilerine hem eğitim hem sosyal hayatta destek olan Bilgievleri, öğrenci Mert Ali Gündüz'ün de vazgeçilmezi oldu. Oğlunun 1 yıl içinde arkadaşları içerisinde daha sosyal bir insan olduğunu belirten anne Selma Gündüz "Oğlum özelikle yabancı insanlarla iletişim kurarken göz teması kurmaktan çekiniyordu. Bu durumu düzeltmek için birçok yola başvurduk. Fakat bize en çok yardımcı olan Bilgievleri oldu." dedi.

"BİLGİSAYAR OYUNLARINI AZALTTI "

Bilgievi'nin birçok alanda oğlu için fırsat sunduğuna dikkat çeken anne Gündüz özellikle bilgisayarla oyunlarıyla vakit geçiren Mert Ali, Bilgievi ile beraber bilgisayar bağımlılığına da son verdiğini söyledi.

"MAHALLEMİZDE BİLGİEVİ'NİN OLMASI BÜYÜK FIRSAT"

Kartepe ilçesinde yaşadığını belirten anne Gündüz " Büyükşehir'in mahallemize Bilgievi açması bizim için büyük bir fırsat. Özelikle okul dışında kalan vakitler çocuklar için oldukça verimli hale getiriliyor. Bu konu da mahallemize Bilgievi açan yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

"BİLGİEVİ'Nİ ÇOK SEVDİM"

Bilgievi'nin açıldığı günden beri kayıtlı olduğunu söyleyen öğrenci Mert Ali Gündüz, Bilgievi'ni çok sevdiğini ve yeni arkadaşlıklar kuruduğunu ifade etti. Katıldığı atölyeler de yeni bilgiler edindiğini aktaran Mert Ali Bilgievi'ni açan büyüklerine teşekkür etti.

BİR SOSYAL BELEDİYECİLİK PROJESİ

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik doğrultusunda faaliyet gösteren Bilgievleri, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencilerin okul dışı zamanlarında ve de velilerinin tüm zamanlarda faydalanabildiği bir kurum haline geldi.