''Bilgievleri'nde Geleceğin Önemli İnsanları Yetişecek''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Bilgievleri, 10. yılında 17'nci şubesini Kartepe'de hizmete açtı. Ünlü Türk Denizci Piri Reis'in isminin yaşatılacağı Kartepe Piri Reis Bilgievi'nin tanıtım programı Bilgievi'nin bahçesinde gerçekleştirildi. Tanıtım programında konuşan Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 'Değerler Eğitimi' altında çocukların sorumluluk ve paylaşma duyguları gelişirken Bilgievleri'nde geleceğin önemli insanları yetişecek" dedi.

KATILIM YOĞUN OLDU

Tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı M. Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kartepe İlçe Müftülüğü yetkilileri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Şube Müdürleri, çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı.

ÇAĞIMIZIN EN ÖNEMLİ GÜCÜ BİLGİ

Programda konuşan Başkan Karaosmanoğlu, "Bilgievleri'ni açarak aydınlık bir geleceği çocuklarımıza armağan ediyoruz" dedi. Başkan Karaosmanoğlu, "Çağımızda en önemli güç bilgidir. Geleceğimiz olan çocuklarımız için Bilgievleri'ni açıyor ve kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Buralarda üretim olacak. Teknolojik aletleri üretecek insanlar Bilgievleri'nden çıkacak" diye konuştu.

EĞİTİM MAHALLELERE TAŞINDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime büyük önem verdiğini ve bu çerçevede üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, Bilgievleri'yle önemli bir eğitim hizmetini mahallelere taşıdıklarına dikkat çekti. Başkan Karaosmanoğlu, çocuklara seslenerek, "Bilgievleri sizin evlerinizdir. Buraya ailelerinizi de getirin. Aydınlanmanın, kalkınmanın yolu eğitimden geçer. Bilgievi'niz hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

BAŞKANA SÜRPRİZ YAPTILAR

Tanıtım programında Bilgievleri'nde eğitim alan çocuklar Başkan Karaosmanoğlu'na sürpriz yaptı. Konuşmadan sonra Başkan Karaosmanoğlu'nun etrafından toplanan çocuklar ellerindeki balonları havaya bırakarak mutluluk dolu anlar yaşadılar.

OKUMA ALIŞKANLIĞINI ARTIRIYOR

Bilgievleri'nin çocuklara eğitim yönünden birçok artısı bulunuyor. Bilgievleri, öğrenciye okulda verilen performans ödevleri, günlük ödevleri ve bilişim konusunda da yardımcı oluyor. Öğrenci okuldan verilen ödevleri Bilgievi'ndeki bilgisayarları kullanarak hazırlıyor. Bu sayede internet kafelerin kötü ortamından uzaklaşarak, daha sağlıklı ortamda ücretsiz olarak ödevlerini yapıyor.

TAM BİR EĞİTİM YUVASI

Kartepeli çocuklara hizmet verecek Bilgievi tam teşekkülü bir eğitim yuvası olacak. 3 adet dersliğin bulunduğu Bilgievi'nde atölye sınıfı, kütüphane, mescit, bilişim sınıfı, bahçe eğitim alanı ve danışma odası mevcuttur. Kartepe Piri Reis Bilgievi uzman eğitmen kadrosuyla, çocukları Değerler Eğitimi çerçevesinde geleceğe hazırlayacak.

PİRİ REİS KİMDİR

Piri Reis, Ahmet Muhiddin Piri, Ahmet ibn-i el-Haç Mehmet El Karamani (d. 1465-70, Gelibolu – ö. 1554, Kahire), Osmanlı denizcisi. Amerika'yı gösteren Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır. Piri Reis eşsiz bir kartograf ve deniz bilimleri üstadı olmasının yanı sıra, Osmanlı deniz tarihinde izler bırakmış bir kaptandır. Piri Reis'in ismi Karetepe'de hizmet verecek Bilgievi'nde yaşayacak.

Kaynak: Bültenler