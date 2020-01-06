Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin model ve ödüllü gençlik projesi "Kılavuz Gençlik", 2019 yılında da yaptığı faaliyetlerle örnek model olmaya devam etti. ''Kılavuz Gençlik'' modelinin, Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Bilgievleri, 2019 yılında da birçok etkinlik gerçekleştirerek gelecek için bilge insanlar yetiştirmeye devam etti. Geride bıraktığımız yıl boyunca Bilgievleri'nden 29 bin öğrenci faydalandı.

VELİLER DE HİZMET ALDI

"Kılavuz Gençlik" modelinin, ilköğretim ayağını oluşturan Bilgievleri, 2019 yılını da dolu dolu geçirdi. Salon programları, tematik kamplar, sosyal aktiviteler, spor etkinlikleri ve kurslar olmak üzere birçok alanda hizmet verilirken öğrencilerin yanında veliler de unutulmadı. Bilgievleri, 2019 yılında 8 bin 111 veliye hizmet verdi.

RAKAMLARLA 2019 YILI

2019 yılında Bilgievi genelinde yaklaşık 29 bin öğrenci hizmet alırken bunun yanında öğrencilerinin okullarındaki derslerine destek olması amacıyla planlanmış bir eğitim içeriğinden oluşan bilgi destek programından ise 14 bin öğrenci yararlandı. Yine 2019 yılında 5 bin 100 öğrenci Bilgievlerinde rehberlik eğitimi alırken 11 bin 800 öğrenci kütüphane hizmetlerinden faydalandı. Sosyal etkinliklere 12 bin 500 öğrenci katılırken üreten sınıflar atölyesi 13 bin 400, spor faaliyetleri 5 bin 200, kulüp ve atölye çalışmalarından ise 14 bin 800 öğrenciye hizmet verdi. Bunun yanında yaz ve kış dönemlerinde de çok sayıda gezi gerçekleşti.

BİLGİEVLERİ BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Kılavuz Gençlik Bilgievleri projesi, üçüncü nesil sosyal belediyeciliğin eğitimde fırsat ve imkân eşitliğine destek olan, nesillerin gelişimine katkı sunan, okul sonrası zamanları programlayan, dezavantajlı çocukları eğitim hayatına kazandırma çabası gösteren bir sosyal sorumluluk projesi olarak faaliyet yürütüyor. Uygulama alanında; Değerler Eğitiminin merkezde olduğu Bilgi Destek Programları, Kulüp ve Atölye Çalışmaları, Sosyal Etkinlikler, Rehberlik Hizmetleri, Aile Katılımlı Etkinlikler, Bilişim Hizmetleri, Çocuk Kütüphaneleri, Kamp ve Spor Faaliyetleri, Yarışmalar, Üreten Sınıflar Atölyesi olmak üzere on ana eksen bulunuyor. Ayrıca Bilgievleri, her ay farklı konularda sosyal sorumluluk kapsamında projeler gerçekleştirdi.