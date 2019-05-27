Bilgievleri Yaz Etkinlikleri Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgievleri, yaz dönemi kayıtları 27 Mayıs itibariyle başlıyor. Okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak Bilgievi Yaz Etkinliklerinde çocuklar, yaz döneminde vakitlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirecek.

KAYITLAR 15 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

Bilgievleri'ndeki yaz dönemi başvuruları 27 Mayıs Pazartesi günü başladı. Bu dönemden çocukların en iyi şekilde yararlanabilmesi için Bilgievleri eğitmenleri tarafından özel eğitim programları hazırlandı. Yaz dönemi boyunca sabah Kuranı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alan öğrenciler bunun yanı sıra kendileri için oluşturulan özel kulüplerde eğitim görecek. Havuz programları, Kamp Faaliyetleri, Bölgesel Kulüpler, 3D Baskı ve Tasarım Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi, Müzik, Resim, Ebru, Aklınla Bin Yaşa Kulübü, Sinema Kulübü, Halk Oyunları, Diksiyon, Hızlı Okuma, Geleneksel Sanatlar (Hüsn-ü Hat, Tezhip, Kat'ı), Mental Aritmetik, Mobil Fotoğrafçılık,Drama,Eğlenceli İngilizce, Eğlenceli Matematik, Geri Dönüşüm Atölyesi, Hikaye ve Masal Atölyesi, Piknik Programları, il içi ve il dışı kültür gezileri planlanarak öğrencilerin yeni ve eğlenceli deneyimler yaşaması için fırsat sunulacak. Ayrıca programlara el sanatları ve tasarım, yarışma ve turnuvalar, satranç, filografi, zekâ, geleneksel sokak ve akıl oyunları gibi birbirinden eğitici faaliyetler eklenerek öğrencilere bire bir özel rehberlik hizmeti de verilecek.

ETKİNLİKLERİN BAŞLANGIÇ TARİHİ 17 HAZİRAN

Yaz döneminde çocuklarının zamanını en iyi ve faydalı bir şekilde geçirmesini isteyen aileler çocuklarını vakit geçirmeden başvurunun ilk günü Bilgievi Yaz Okulu'na kayıt ettirebilir. Yaz etkinliklerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin Bilgievleri'ne giderek kayıt yaptırmaları yeterli. Bilgievleri'ndeki Yaz Okulu dönemi 17 Haziran Pazartesi günü başlayıp, Ağustos ayının sonuna doğru sona erecek. Öğrenciler, yaz etkinliklerini, düzenleyecekleri renkli bir yaz kapanış programıyla kapatacak.

Kaynak: Bültenler