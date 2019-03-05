Bilgili: Özel Çocuklara Dünya Standartlarında Eğitim Veriyoruz

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, "Özel eğitimde dünya standartlarında eğitim veriyoruz" dedi.?Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Edirne'de Faika Erkut Özel Eğitim Meslek Okulu'nda kurulan atölyelerin açılışına katıldı. İl Milli Eğirim Müdürü Önder Arpacı, çok sayıda öğretmenin de katıldığı açılışta Bilgili'ye, meslek öğretmenleri tarafından çocukların yaptığı el sanatlarından, ev tekstil ve ahşap süs eşyalarına kadar verilen eğitimler hakkında bilgi verildi.Çocukların alışveriş torbası, baskılı penye, kuş evleri gibi ürettikleri eşyaları inceleyen Bilgili, "Özel eğitimde çocuklara dünya standartlarında eğitim veriyoruz. Edirne'de de özel eğitim anlamında güzel çalışmalar yapılıyor" dedi.Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise 2023 vizyonu çerçevesinde güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.Çocuklar, atölyelerde yaptıkları el sanatı süs eşyalarından oluşan hediyeleri Ahmet Emre Bilgili'ye verdi. - Edirne