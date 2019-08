Bilgin'den taraftara övgü

Yiğido Gençlik Taraftar Grubu lideri Mesut Daştan ve grup üyeleri, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan tribün lideri Daştan, her sezon olduğu gibi yeni sezonda da Sivasspor 'u her zaman destekleyeceklerini ifade etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Bilgin ise, yeni sezon öncesi taraftarlara başarılar dileyerek, "Yiğido Gençlik taraftar grubunu misafir ettik. Sivasspor bizim markamızdır. Taraftarıyla, oyuncusuyla ve kurumlarımızla Sivasspor bir ailedir. Bu ailenin gözbebeği de taraftarlardır. Her koşulda takımına sahip çıkan gençlerimize teşekkür ediyorum. Yeni sezon öncesi Sivasspor'a ve Sivas Belediyespor'a başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.Günün anısına Yiğido Gençlik Taraftar Grubu lideri Daştan ve grup üyeleri, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e isminin yazılı olduğu tshirt ve plaket takdim etti. - SİVAS