Bilgisayar almak için biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı
Ekiplerin eve gelmesi 7 yaşındaki Reyhan Öztoprak'ın çizdiği resmi göstermesi Küçük kızın kumbarasını görevlilere vermesi Paranın sayılması Küçük kızın konuşması Ekiplerin evden ayrılışıANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Reyhan Öztoprak, bilgisayar almak için...
14.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:57
ANKARA - Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Reyhan Öztoprak, bilgisayar almak için kumbarasında biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem " kampanyasına bağışladı.
Kaynak: AA
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ankara, Güncel