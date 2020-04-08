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Bilgisayar firmasından, Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneğine 10 bin maske desteği

İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilgisayar firması, Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneğine 10 bin maske bağışladı.

08.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:50
Bilgisayar firmasından, Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneğine 10 bin maske desteği
İstanbul 'da faaliyet gösteren bir bilgisayar firması, Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneğine 10 bin maske bağışladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, firma, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere, derneğe 10 bin maske ile 6 bin adet dezenfektan gönderdi.
Maske ve dezenfektanlar, dernekte kaydı bulunan vatandaşlara, belirli sayı ve limitlerde dağıtılacak.
Gıda Bankasından yardım almaya uygun olan vatandaşlar, alışveriş yapacakları gün maske ve dezenfektan alabilecek.
Öte yandan, Hayat Ağacı Derneğinde kaydı bulunan ve koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkamayan kronik hastalar ile 65 yaş üstü vatandaşların gıda paketleri, yardım alacakları günde evlerine ulaştırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas Belediyesi, İstanbul, Güncel
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