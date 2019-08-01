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Bilgisayar hırsızı, parmak izinden yakalandı

AVCILAR'da kapıyı açarak girdiği evden dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çaldıktan sonra bunları oturduğu evde saklayan şüpheli, parmak izlerinden yakalandı.

01.08.2019 15:21 Bilgisayar hırsızı, parmak izinden yakalandı
AVCILAR'da kapıyı açarak girdiği evden dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çaldıktan sonra bunları oturduğu evde saklayan şüpheli, parmak izlerinden yakalandı.
Gümüşpala Mahallesi'nde oturan Mısır vatandaşı Mohamed Abdelhamid Abdelazim İbrahim'in evine giren hırsız, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Olay Yeri İnceleme görevlileri ile birlikte evde ve binada inceleme yaptı.  Hırsızlık yapılan evde oturanlara ait olmayan parmak izleri bulundu. Yapılan araştırmada bu parmak izlerinin daha önce başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda adli suç kaydı bulunan Furkan V.'ye ait olduğu anlaşıldı. Asayiş Şube ekipleri, aynı mahallede oturan şüpheliyi evine giderek gözaltına alındı.  Eve giden ekipler, suçunu itiraf eden Furkan V.'nin bazada gizlediği çalıntı eşyaları buldu. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.



Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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