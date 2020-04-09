Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bilgisayar için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar

Manisa'da iki kardeş almayı hayal ettikleri bilgisayar için biriktirdikleri parayı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

09.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:08
Bilgisayar için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar
Manisa 'da iki kardeş almayı hayal ettikleri bilgisayar için biriktirdikleri parayı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. İki kardeşin bağışını Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara çocukların evine giderek teslim aldı.

Manisalı iki kardeş örnek bir davranış göstererek bilgisayar almak için biriktirdikleri paralarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler devam ediyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesinde oturan ve Dr. Ömer Faruk Meriç Ortaokulu 5. sınıfa giden Ezgi Özkaraca (11), abisi Ercan Özkaraca (12) ile birlikte ödevlerini yapacağı bilgisayarı almak için kumbarasında biriktirdiği yaklaşık 350 lirayı kampanyaya bağışladı. İki kardeşin de yaşlarının 20 yaşından küçük olmasından dolayı bağış yapmak istediklerini Şehzadeler Kaymakamlığına bildirdi. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da aileyi evinde ziyaret ederek çocukların yaptığı bağışı teslim aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Ezgi Özkaraca, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıya dayanamadım. Cumhurbaşkanımızla tanışmak istiyorum, onu çok seviyorum. Çok sıkıntılar çektik. Ama kampanyaya duyarsız kalamadık. Abimle birlikte 2 ay boyunca para biriktirdik. Bilgisayar alacaktık. Babamlar, teyzemler, amcamlar harçlık veriyordu. Topladığımız parayı kampanyaya bağışlamaya karar verdik. Yaşımız küçük olduğu için dışarı çıkamadığımızdan Şehzadeler Kaymakamlığımıza haber verdik" diye konuştu.

İki kardeşin örnek davranışı nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, "Allah sizi hayırlı etsin. Yaptığınız davranıştan etkilendik. Siz evden çıkamadığınız için biz geldik. İnsanlarımız sağ olsun çeşitli şekillerde yardımcı oluyorlar. Duyarlılığını gösteriyorlar. Bazen kurallara uyma konusunda problem gösterenler oluyor. Ama olumlu örnekleri de göstermemiz lazım. Bu aldığım paraları bir tutanağa geçirerek ilgili adrese göndereceğiz. İkinizi de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çaykara, Ezgi'nin Cumhurbaşkanı ile tanışma isteğini Manisa'ya geldiklerinde kendilerine ileteceklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilgisayar, Şehzadeler, Manisa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Haberler ›› Güncel ››Bilgisayar için biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:33: Karantinada 'basket atma' etkinliği - Haber 16:32: Ceza infaz kurumları dezenfekte edildi - Haber 16:32: İnegöl'de hijyen tünelleri oluşturuldu - Haber 16:32: AB, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Suriye raporundan memnun - Haber 16:32: Ordu'da balaban kuşu koruma altına alındı - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler